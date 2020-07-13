Опубликован видеоразбор дебютного боя Жумагулова в UFC

После поражения Жумагулов обратился к землякам и заявил, что вернется на ринг "еще сильнее".

Краткий видеообзор боя казахстанца Жалгаса Жумагулова против бразильца Раулиана Пайвы опубликовал Youtube-канал Fight Space, передает zakon.kz.

Их поединок состоялся в рамках турнира UFC 251. Для Жумагулова это был дебют в UFC.

"В первом раунде Пайва занял центр октагона и задал высокий темп. Жумагулов не успевал отвечать: его свинги не доходили до цели и он не мог найти удобную дистанцию. Хотя в перерыве после первого раунда Пайва скажет в углу, что почувствовал удары Жумагулова по корпусу. За первый раунд Жалгас успешно провел два тейкдауна, но развить успех так и не смог.

Во втором раунде уже Жумагулов работал первым номером, работал по корпусу - теперь уже он идет за своим соперником. Этот раунд Жумагулов проводит намного увереннее, а в концовке проводит очередной тейкдаун.

Третий раунд, заершающий, Пайва снова занял центр октагона и вернулся к работе киками. Жумагулов отвечал по корпусу и передней правой. В конце раунда Пайва нанес болезненный удар в пах. А затем еще один прямо под гонг. На это было больно смотреть. В итоге судьи единогласным решением со счетом 29:28 отдали победу Пайве", - говорится в обзоре.

После поражения Жумагулов обратился к землякам и заявил, что вернется на ринг "еще сильнее". Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

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