Где в Казахстане продают самый дорогой хлеб

Хлеб подорожал на 11% за год.

Стоимость хлеба в среднем по Казахстану за год выросла на 10,5%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта подорожал на 9,2%, из муки высшего сорта — на 13,5%, ржано-пшеничный — на 12,6%, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию ranking.kz, пшеничный хлеб из муки первого сорта в июне 2020-го стоил в среднем 151 тг за кг (+9% за год), из муки высшего сорта — 289 тг за кг (+13,6%), ржано-пшеничный — 249 тг за кг (+13,8%).

Среди крупных городов и мегаполисов РК пшеничный хлеб из муки первого сорта дороже всего обходился жителям Атырау (178 тг за кг) и Актау (173 тг за кг). Дешевле всего такой хлеб стоил в Алматы (132 тг за кг) и Таразе (138 тг за кг).

За последний месяц хлеб стал существенно дороже в Кокшетау — сразу на 5,6%, до 169 тг за кг, за год он заметнее всего подорожал в Таразе — на 27,8%.

Ржано-пшеничный хлеб больше всего стоил в Нур-Султане (315 тг за кг), Усть-Каменогорске (314 тг за кг) и Семее (313 тг за кг). Дешевле всего его можно было купить в Актобе и Талдыкоргане (187 тг за кг).

За месяц ржано-пшеничный хлеб сильнее всего подорожал в Кокшетау (+4,3%) и Уральске (+4%), за год — в Атырау (+39,1%).

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта дороже всего обходился жителям Нур-Султана (414 тг за кг), следом идут Усть-Каменогорск (376 тг за кг) и Семей (337 тг за кг). Самый дешёвый хлеб можно было купить в Кызылорде (203 тг за кг) и Таразе (207 тг за кг) — в 2 раза дешевле, чем в Нур-Султане.

Заметнее всего среди городов РК стоимость хлеба из пшеничной муки высшего сорта выросла за месяц в Алматы (+4,3%), за год — в Таразе (+21,1%). Единственный город, где такой хлеб подешевел — Актобе.

Производство свежего хлеба в Казахстане за январь–май 2020 года составило 292,8 тыс. тонн — на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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