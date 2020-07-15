О состоянии бегавшего по Актау льва рассказали ветеринары

После прибытия в Алматы льва поместят на 40-дневный карантин.

Стало известно, когда лев, бегавший по улицам Актау, будет перевезен в алматинский зоопарк, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.

В администрации Алматинского зоопарка изданию сообщили, что три ветеринара зоопарка прибыли 15 июля в Актау для осмотра львенка Симбы и подготовки его к перелету. Они привезли специально изготовленную для этого клетку. Ветеринары отметили, что при первичном осмотре состояние у львенка удовлетворительное.

Мы смогли осмотреть Симбу только визуально при погрузке в транспортировочную клетку. Не удалось ввести его в анестезию. В принципе масса тела у животного хорошая, оно выглядит активным. Более точные данные о состоянии его здоровья мы сможем получить только завтра. Когда львенка введут в анестезию и мы проведем полный осмотр, сможем увидеть его слизистые. На первый взгляд серьезных травм у льва нет, он не хромает, не преподает на задние лапы, но мы заметили, что возможно он перенес в детстве рахит, так как размер животного не соответствует его возрасту. Когда мы перевезем Симбу в зоопарк, он будет помещен на 40-дневный карантин. За это время возьмем все анализы, сделаем рентген, УЗИ внутренних органов и сможем оценить его состояние, - сообщила главный ветеринар Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

Сотрудники зоопарка отметили, что сейчас идут переговоры с компанией перевозчиком. Львенка могут перевезти в Алматы уже завтра или послезавтра.

Напомним, ранним утром 25 июня жители села увидели на улицах населенного пункта свободно разгуливающего льва. Его удалось отловить сотрудникам полиции и инспекторам Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Льва на временное содержание передали российскому цирку, который застрял в Актау из-за карантина. Артисты цирка выразили свою обеспокоенность дальнейшей судьбой льва, так как его владелец от него отказался, а зоозащитники города не могли его взять на попечение из-за отсутствия опыта общения с хищниками.

Позже хозяина льва оштрафовали на 10 МРП, также стало известно, что животное согласился приютить алматинский зоопарк.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!