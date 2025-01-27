У льва из Алматы закончился карантин в зоопарке Баку

В Бакинском зоопарке закончился карантин у африканского льва Симбы после его переезда из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В конце прошлого года льва привезли в Баку в рамках международного обмена с Алматинским зоопарком. Сейчас он главный объект внимания для посетителей зоопарка. Вспышки фотокамер его абсолютно не смущают. Позировать зверь любит. Посмотреть на него приезжают и из-за рубежа, передает МТРК "МИР".

История Симбы началась в 2020 году. Тогда жители одного из поселков Мангистауской области увидели, как по улицам гуляет лев. Обратились в правоохранительные органы. Зверя поймали, выяснили, что он был домашним питомцем. И хозяин от него отказался. Мужчину оштрафовали, а Симбу отправили в новый дом.

Лев сменил несколько мест обитания, потом его приютили в Алматинском зоопарке. Там его откормили и построили большой вольер, а затем передали в Бакинский зоопарк.

А в Японии сотрудники океанариума спасают от одиночества огромную рыбу необычным способом.