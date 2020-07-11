Владельца льва из Актау привлекли к ответственности

Суд постановил признать владельца виновным и назначил административный штраф.

Административный штраф наложили на прежнего владельца льва, передает zakon.kz.

Со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда, об этом сообщает инАктау.

Льва у себя держал молодой человек 1995 года рождения. Разрешительных документов у него не было.

Дело рассматривалось в Специализированном административной суде города Актау по части 1 статьи 389 КоАП РК (Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов).

Суд постановил признать владельца виновным и назначил административный штраф в размере 10 МРП – 27 780 тенге с конфискацией животного.

Напомним, ранним утром 25 июля жители села увидели на улицах населенного пункта свободно разгуливающего льва. Его удалось отловить сотрудникам полиции и инспекторам Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Льва на временное содержание передали российскому цирку, который застрял в Актау из-за карантина. Артисты цирка выразили свою обеспокоенность дальнейшей судьбой льва, так как его владелец от него отказался, а зоозащитники города не могли его взять на попечение из-за отсутствия опыта общения с хищниками.

Кирилл Осин, директор НПУ "Эко Мангистау" сообщил о том, что животное приютить готовы зоопарки в Шымкенте и Алматы. Выбор был сделан в пользу южной столицы.

Все расходы по транспортировке и обследованию львенка на себя взял основатель международного фонда Snow Leopard Foundation Нурали Алиев.

Также стало известно, что по прибытию в Алматинский зоопарк животное поместят на 14-дневный карантин.

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