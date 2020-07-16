Актауский лев "Симба" летит в Алматы

К вечеру он будет уже в зоопарке.

Сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно ветеринарами Алматинского зоопарка направились в аэропорт Актау, чтобы доставить его в зоопарк Алматы, сообщает zakon.kz.

Лев по кличке "Симба" будет доставлен сегодня в г.Алматы с дальнейшей передачей в зоопарк города. Лев чувствует себя хорошо. Его разместили в специальный ящик, - сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакет Дилдахмет.

По его словам, перевозка льва осуществляется силами Центра переселения диких животных РГКП "ПО "Охотзоопром".

Сотрудники Центра сделали удобный ящик для перемещения животного.

... к вечеру Лёва будет в Алматы. Там его встретят сотрудники Центра переселения диких животных, Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и зоопарка, - написал Сакет Дилдахмет.

Он пообещал держать в курсе событий.

Ранее сообщалось, что после прибытия в Алматы льва поместят на 40-дневный карантин.

Напомним, ранним утром 25 июня жители села увидели на улицах населенного пункта свободно разгуливающего льва. Его удалось отловить сотрудникам полиции и инспекторам Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Льва на временное содержание передали российскому цирку, который застрял в Актау из-за карантина. Артисты цирка выразили свою обеспокоенность дальнейшей судьбой льва, так как его владелец от него отказался, а зоозащитники города не могли его взять на попечение из-за отсутствия опыта общения с хищниками.

Позже хозяина льва оштрафовали на 10 МРП, также стало известно, что животное согласился приютить алматинский зоопарк.

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