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Общество

В Баку рассказали, как чувствует себя лев Симба, привезенный из Алматы

Лев, хищник, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 16:25 Фото: Instagram/bakuzoo_official
В Бакинском зоопарке рассказали о буднях пятилетнего льва Симбы, которого ранее привезли из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты заявили, что хищник уже завершил процесс адаптации:

"После того, как львенка привезли в Баку в рамках международного обмена с Алматинским зоопарком, его месяц держали под ветеринарным наблюдением в карантинной зоне парка, затем перевели на постоянное место жительства вместе с двумя самками, где он успешно прошел процесс адаптации".

Льва Симбу обнаружили 25 июня 2020 года жители села в Мангистауской области. Он гулял по улицам населенного пункта. Хищника удалось отловить сотрудникам полиции и инспекторам региональной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Льва на временное содержание передали российскому цирку, который застрял в Актау из-за карантина. Артисты выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой льва, так как его владелец от него отказался, а зоозащитники города не могли его взять на попечение из-за отсутствия опыта общения с хищниками.

Позже животное согласился приютить алматинский зоопарк, а затем льва отправили в Баку.

Андрей Дюсупов
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