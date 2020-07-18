Новый глава "СК-Фармация" извинился за ошибки прежнего руководства

Может быть старое руководство "СК-Фармация" где-то недоглядело, отметил он.

Новый глава "СК-Фармация" Ерхат Искалиев извинился перед казахстанцами за возможные ошибки прежнего руководства, передает zakon.kz.

В прямом эфире на YouTube-канале "Ел Тиреги" Ерхат Искалиев рассказал, что новая должность для него - вызов.

Что касается "СК-Фармация", для меня - это вызов. В какой-то степени неожиданное (назначение - ред.). Думаю, что на такой пост просто так тяжело прийти. Я бы хотел принести извинения всем, кто терпел (проблему с лекарствами - ред.). Может быть старое руководство "СК-Фармация", которое может где-то недоглядело, может быть мы недосмотрели. Я скажу, что система так выстроена, что планирование, которое было, не позволяло мобильности. Все закреплено постановлениями, решениями, - сказал он.

Также он рассказал о себе.

По поводу себя хотел бы немного рассказать, потому что очень много разной информации. Я на самом деле из простой семьи. У меня мама фармацевт с 49-летним стажем, в больнице работала заведующей, папа - бригадир-строитель. Я сам, в принципе, опытный строитель, навыки какие-то есть. Карьеру начинал в министерстве финансов, потом я поработал в Атырау от ведущего специалиста до начальника управления. То есть, регионы прошел, поэтому очень хорошо ориентируюсь в региональных проблемах, в финансовых потоках. Работал в министерстве госдоходов, в министерстве торговли. Изучив проблемы развития страны, понимал, что логистика - ступор всей системы. Тогда попросился в свое время в КТЖ, проработал там на разных должностях: президентом "Казтемиртранс", вице-президент по логистике, работал директором департамента. То есть, все пути от низов прошел. Работал в Москве в логистической компании, объездил всю Россию. Очень хорошо ориентируюсь в логистической системе России и транспортных грузопотоках.

Ерхата Искалиева назначили на должность председателя правления ТОО "СК-Фармация" 12 июля.

За два дня до этого Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал руководство "СК-Фармация" в связи с дефицитом лекарств.

Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС (Фонд социального медицинского страхования. - ред.) и "СК-Фармация" уволить, или есть необходимость провести следствие, - сказал он.

Сразу после этого председатель правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Берик и председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов были освобождены от занимаемых должностей на основании поданных заявлений.

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