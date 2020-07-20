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Соль с розового озера Кобейтуз начали продавать как лекарство от коронавируса

Килограмм такой соли стоит 5000 тенге.

Фото : Instagram20 июля 2020, 14:54

В Сети начали продавать соль с розового озера Кобейтуз. Продавцы заявляют, что она помогает при коронавирусе. Минэкологии начало проверку, передает zakon.kz.

Продам соль из Кобейтуза, 1 кг - 5000 тенге. Лечит от многих болезней, помогает при коронавирусе и поносе. Можно полоскать горло, добавлять в пищу, принимать соленую ванну. Писать в комменты, сами напишем, осталось всего 10 ведер, - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи ругают продавцов за то, что они "губят природу".

В министерстве экологии заявили, что начали проверку.

Сейчас мы приехали на озеро Кобейтуз. Группой специалистов от Минэкологии во главе с председателем Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухаром Жолдасовым проводится необходимая работа, уже принимаются меры. Кроме того, экологи взяли пробы воды на проверку качества и донных отложений. К вечеру сообщим о предварительных результатах работы, - написала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

Она добавила, что ситуация с засорением озера и запрещенным вывозом природной соли вызывает озабоченность у министерства.

Ранее сообщалось, что розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области закрыли из-за большого наплыва людей. Такое решение приняли из-за роста числа случаев заражения коронавирусом среди жителей Ерейментауского района. Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.


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