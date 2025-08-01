Розовое озеро снова под угрозой: туристы массово воруют соль с Кобейтуза

Массовые рейды планируется провести на территории розового озера Кобейтуз в Акмолинской области в связи с участившимися случаями незаконного сбора соли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 августа телеканал "КТК", в последние дни на берегах озера вновь зафиксированы случаи вывоза соли туристами. Нарушители действуют открыто, несмотря на установленные камеры видеонаблюдения и предупредительные знаки. Некоторые из них попали в объективы камер, материалы переданы в полицию. В Минэкологии заявили, что держат дело на контроле.

Озеро Кобейтуз, расположенное вблизи города Ерейментау, известно благодаря уникальному розовому оттенку воды, который возникает раз в несколько лет в результате размножения специфических водорослей. Особый интерес у туристов вызывает соль, которой приписываются лечебные свойства. Местные органы ранее сообщали о попытках незаконной добычи соли и продаже ее на маркетплейсах.

А ранее в Сети показали розовое озеро Казахстана с воздуха.

