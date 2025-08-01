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Общество

Розовое озеро снова под угрозой: туристы массово воруют соль с Кобейтуза

розовое озеро, Кобейтуз, вандалы, соль , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 01:53 Фото: freepik
Массовые рейды планируется провести на территории розового озера Кобейтуз в Акмолинской области в связи с участившимися случаями незаконного сбора соли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 августа телеканал "КТК",  в последние дни на берегах озера вновь зафиксированы случаи вывоза соли туристами. Нарушители действуют открыто, несмотря на установленные камеры видеонаблюдения и предупредительные знаки. Некоторые из них попали в объективы камер, материалы переданы в полицию. В Минэкологии заявили, что держат дело на контроле.

Озеро Кобейтуз, расположенное вблизи города Ерейментау, известно благодаря уникальному розовому оттенку воды, который возникает раз в несколько лет в результате размножения специфических водорослей. Особый интерес у туристов вызывает соль, которой приписываются лечебные свойства. Местные органы ранее сообщали о попытках незаконной добычи соли и продаже ее на маркетплейсах.

А ранее в Сети показали розовое озеро Казахстана с воздуха. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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