Можно ли получить 42 500 тенге, находясь на больничном

Социальное пособие находящимся на больничном, не полагается.

Можно ли получить выплату в 42 500 тенге из Государственного фонда социального страхования при выходе на больничный. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает zakon.kz.

Как поясняется, единовременная выплата осуществляется следующим категориям:

- работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

- индивидуальным предпринимателям;

- лицам, занимающимся частной практикой;

- физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

- физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП).

Таким образом, лицам, которые находятся на больничным, социальная выплата не полагается. Согласно статье 133 Трудового кодекса РК, работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности.

Аналогичный ответ прозвучал и на вопрос: можно ли получить выплату, если сократили заработную плату?

Если нет факта полной потери дохода, то данная выплата не полагается, - говорится в ответе.

Что делать, если не открыт счет банке и можно ли я подать заявку на 42 500 тенге, указав счет супруги?

При направлении заявления лицо обязано указать только свой банковский счет. Единовременную социальную выплату перечисляют на банковский счет только при совпадении ИИН, ФИО и номера банковского счета лица, - сказали в Минтруда, заметив, что времени для открытия счета достаточно до 1 сентября.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то они могут претендовать на выплату, если полностью потеряли доход с 5 июля 2020 года (с момента введения ограничительных мер в Казахстане).

Факт потери дохода подтверждают районные (городские) штабы, совместно с НПП и КГД.

Ранее сообщалось, что Более миллиона казахстанцев подали заявления на выплату 42 500.

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