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Законодательство РК

Как оплачивать дни, когда сотрудник выходит на работу, находясь на больничном

Как оплачивать дни, когда работник выходит на работу, находясь на больничном Фото: pexels
Как нужно оплачивать дни, когда работник выходит на работу, но при этом находится на больничном? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что после открытия листа нетрудоспособности работодатель не имеет право допустить работника к работе при его соответствующем информировании.

"Ст.133 Трудового кодекса предписывает работодателю за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности на основании листа о временной нетрудоспособности. Пособия выплачиваются с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности", - говорится в ответе.

При этом указывается, что частичная выплата пособия по временной нетрудоспособности действующим законодательством не предусмотрена.

Соответственно, за один и тот же период не может выплачиваться и заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности.

Заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.

Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым законодательством РК, а равно неначисление и невыплата пени за период задержки платежа по вине работодателя влечет установленную законодательством административную ответственность.

"Исходя из этого, полагаем, что вопрос выплаты заработной платы или пособия по временной нетрудоспособности за выход работника на работу в период временной нетрудоспособности стороны должны решить по обоюдному согласию", - заключили в Минтруда. 

Ранее мы рассказали, может ли работодатель оформить отпуск без сохранения зарплаты сотруднику без его согласия.

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