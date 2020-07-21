Программа обучения для первоклассников изменится в Казахстане

Так, в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться "Букварь" и "Обучение грамоте".

В Государственный общеобязательный стандарт образования внесены изменения. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

По его словам, соответствующий приказ МОН РК подписан и зарегистрирован в МЮ РК.

Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года в первом классе вместо "Сауат ашу" (уроки просвещения) дети будут изучать "Әліппе" и "Ана тілі", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что программа "Әліппе" будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить "Ана тілі". Соответственно в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться "Букварь" и "Обучение грамоте".

При этом методологической платформой подготовки "Әліппе" станет методика Ахмета Байтурсынова.

Сейчас министерство ведет большую работу по разработке программ и учебников.

"Нами сформирована рабочая группа для подготовки единых программ.В ее состав вошли ведущие языковеды, методисты, учителя начальных классов и авторы учебников "Әліппе" предыдущих лет.Первое заседание группы уже провела мой заместитель Шолпан Каринова. Планируем, что после подготовки программ и учебников мы апробируем их в пилотных школах, после чего они будут использоваться во всех школах страны. Предстоит провести еще много работы. Вопрос находится на моем особом контроле, заключил Асхат Аймагамбетов.

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