Минздрав рассмотрит проведение Чемпионата Казахстана по футболу

Вопрос о проведении будет рассмотрен министерством отдельно.

Министерство культуры и спорта не обращалось в министерство здравоохранения за разрешением на проведение Чемпионата Казахстана по футболу. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня запрещены все спортивно-массовые мероприятия. Но с 25 июля планируется возобновить Чемпионат Казахстана по футболу. Там в каждой команде по 33 игрока на матч. Играют две команды - это уже 66 футболистов. Плюс главный тренер в каждой команде, его ассистент, тренер по вратарям, тренер по физподготовке - это еще восемь человек. Плюс по врачу и массажисту, итого 78. Также три арбитра, резервный судья и инспектор матча. А есть еще сотрудники стадиона, не считая съемочные группы и бригаду скорой помощи и пожарных. Будет ли запрещен Чемпионат по футболу? Понимают ли в правительстве какое количество людей собирается на матчах "без зрителей"? - спросила журналист главу Минздрава на брифинге в СЦК.

Алексей Цой, отвечая на вопрос, отметил, что проведение Чемпионата Казахстана по футболу будет рассмотрено Минздравом. Пока министерство культуры и спорта за разрешением не обращалось.

В настоящий момент у нас строгие ограничительные меры, в том числе на проведение массовых культурных мероприятий. Есть четкие требования и предписания к их проведению. По данному случаю, мы его рассмотрим отдельно. К нам обращений не поступало, но мы готовы рассмотреть с министерством (культуры и спорта - прим.). Конечно, любые мероприятия, которые проводятся, должны быть под четким критерием дистанцирования, под открытым воздухом. Если к нам министерство обратится за разрешением для проведения таких мероприятий, мы персонально рассмотрим каждый пункт по вопросу безопасности, - сказал глава Минздрава.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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