Взрыв в Центре психологической помощи в Калмыкии привел к трагедии

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в Центре психологической помощи в Элисте, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



"В помещении "Центра психологической помощи" на цокольном этаже жилого дома по улице Клыкова произошел взрыв неустановленного устройства. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавшие госпитализированы. Порядка 30 человек эвакуированы из подъезда, где произошел взрыв. В помещении разрушены внутренние перегородки, также повреждено остекление и дверные проемы. Дом, где произошел взрыв, жилой, не газифицирован.

Ранее сообщалось, что в Ленгере Толебийского района Туркестанской области в одном из магазинов произошел взрыв газа.