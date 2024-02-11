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Взрыв в Центре психологической помощи в Калмыкии привел к трагедии

человек умер во время взрыва Фото: Zakon.kz
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в Центре психологической помощи в Элисте, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В помещении "Центра психологической помощи" на цокольном этаже жилого дома по улице Клыкова произошел взрыв неустановленного устройства. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавшие госпитализированы. Порядка 30 человек эвакуированы из подъезда, где произошел взрыв. В помещении разрушены внутренние перегородки, также повреждено остекление и дверные проемы. Дом, где произошел взрыв, жилой, не газифицирован.

Ранее сообщалось, что в Ленгере Толебийского района Туркестанской области в одном из магазинов произошел взрыв газа.

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