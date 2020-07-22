Зеленский объяснил, почему выполнил условие террориста

Результат – все живы. Мы не боремся за рейтингами - лидер Украины.

Владимир Зеленский объяснил, почему выполнил требование луцкого террориста, который захватил автобус и держал в заложниках 13 человек, передает zakon.kz.

Видеозапись опубликовал офис президента в Youtube.

Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд, а потом бросает трубку. Не хочет продолжать. Хочет, чтобы были выполнены все его требования. Чуть больше он разговаривал с журналистами. Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит троих, и я после этого запишу видео, - объяснил Владимир Зеленский.

Через 30-40 минут после публикации видео с Зеленским, террорист выпустил всех людей. Затем президент Украины удалил видео.

И для меня все это очевидно. Если мы можем провести операцию без штурма, если мы не можем рисковать жизнью хотя бы одного человека, то с такими принципами я живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат – все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность, - пояснил Зеленский.

Ранее президента Украины раскритиковал российский журналист Владимир Соловьев. По мнению Соловьева "Зеленский открыл врата Ада". Как считает телеведущий, теперь террористы знают, что власть можно "продавить и она выполнит выдвинутые ими требования". Соловьев подчеркнул, что теперь в стране начнется захват за захватом.

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