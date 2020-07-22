Берик Уали о постах Президента в Twitter: Держит руку на пульсе жизни страны

Глава государства всегда находит время для знакомства с публикациями в СМИ и социальных сетях.

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали рассказал zakon.kz о графике главы государства.

По его словам, рабочий график Касым-Жомарта Токаева остается весьма напряженным. Глава государства проводит встречи и совещания с руководителями госорганов, представителями общественности, участвует в плановых мероприятиях.

Могу сказать, что Касым-Жомарт Кемелевич трудится практически без выходных, в оперативном режиме реагирует на возникающие вызовы. Наряду с антикризисной повесткой дня большое внимание он уделяет долгосрочным задачам развития государства: поддержке экономики, социальной сфере, - сообщил Берик Уали.

Он также объяснил, почему некоторые посты Президента в соцсетях публикуются в позднее время.

Вы верно заметили, что некоторые публикации Президента в Twitter появляются поздно вечером. Как известно, глава государства держит руку на пульсе жизни страны и всегда находит время для знакомства с публикациями в средствах массовой информации, социальных сетях. В случае, если Касым-Жомарт Кемелевич считает необходимым, он пишет посты, в которых информирует общество о своей точке зрения на резонансные события, дает необходимые поручения. Понятно, что в условиях плотного графика подобные публикации могут появляться и в позднее время, - объяснил Уали.

Тем самым, по мнению пресс-секретаря Президента, Касым-Жомарт Токаев дает пример всем госслужащим и показывает, как нужно трудиться в нынешнее непростое время.

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