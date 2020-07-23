Массовый сбор людей и полиции объяснили в Туркестанской области

Арестованы два человека.

В поселке Шорнак в Туркестанской области местные жители призывали односельчан "к совершению противозаконных действий". Полиция задержала четырех человек, передает zakon.kz.

В полиции Туркестанской области сообщили, что в соцсетях распространяется видео, где группа людей высказывает свое недовольство в присутствии полицейского.

Оказалось, что видео было снято 21 июля в поселке Шорнак, прилегающем к городу Кентау. Там произошел бытовой конфликт, который был предотвращен полицейским. Несмотря на полученные травмы и неповиновение граждан, полицейский не допустил применения силы и огнестрельного оружия. Телесные повреждения камнями получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь.

И вот, на следующий день в поселке Шорнак стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел "к совершению противозаконных действий".

Сотрудники полиции сразу же пресекли эти действия.

Сейчас обстановка в поселке стабильная. С жителями села встретились представители акимата и общественности области.

Полиция задержала четырех граждан, двух из них арестовали. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства ведется досудебное расследование.

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