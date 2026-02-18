После массовой драки в Туркестанской области полиция сделала экстренное заявление

Еще в начале февраля 2026 года в Туркестанской области после игры в кокпар группа молодых людей жестоко избила парня. Сегодня, 18 февраля, пресс-служба регионального Департамента полиции (ДП) выступила с обращением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что житель Сайрамского района после драки был доставлен в больницу 7 февраля.

Тогда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили всех участников конфликта, а также очевидцев происшествия". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Известно, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – местные жители.

"Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также особо отмечено, что изучаются и проверяются все изложенные доводы родственников.

В настоящее время потерпевший находится на лечении в медицинском учреждении.

По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

Далее стражи порядка сделали важное обращение.

"Полиция напоминает, что любые противоправные действия, нарушающие общественный порядок, влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана. Также рекомендуется доверять информацию только из официальных источников и воздерживаться от распространения недостоверной информации. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность". Пресс-служба ДП Туркестанской области

