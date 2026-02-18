После массовой драки в Туркестанской области полиция сделала экстренное заявление
В ведомстве уточнили, что житель Сайрамского района после драки был доставлен в больницу 7 февраля.
Тогда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
"Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили всех участников конфликта, а также очевидцев происшествия". Пресс-служба ДП Туркестанской области
Известно, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – местные жители.
"Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Также особо отмечено, что изучаются и проверяются все изложенные доводы родственников.
В настоящее время потерпевший находится на лечении в медицинском учреждении.
По итогам расследования будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.
Далее стражи порядка сделали важное обращение.
"Полиция напоминает, что любые противоправные действия, нарушающие общественный порядок, влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана. Также рекомендуется доверять информацию только из официальных источников и воздерживаться от распространения недостоверной информации. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность".Пресс-служба ДП Туркестанской области
