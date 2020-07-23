МВД РК: Провокаторы пытаются использовать бытовой конфликт для беспорядков

Провокаторами рассылаются старые видео, а также призывы к совершению противоправных действий и насилию.

В МВД заявили, что провокаторы пытаются использовать бытовой конфликт в поселке Шорнак для организации беспорядков, сообщает zakon.kz.

Сейчас полиция проверяет соцсети на предмет провокаций. Установлено шесть человек, причастных к распространению фейковых сообщений. Провокаторами рассылаются старые видео, а также призывы к совершению противоправных действий и насилию.

Департамент полиции Туркестанской области официально опровергает также информацию о том, что на участкового в поселке Шорнак напали лица узбекской национальности. Это ложь - информация не соответствует действительности.

Полиция напоминает, что за подобные действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Как ранее сообщалось, в поселке Шорнак, прилегающем к городу Кентау Туркестанской области, произошел бытовой конфликт. Он был предотвращен полицейским – участковым инспектором города Кентау, прибывшим первым на место происшествия. Несмотря на полученные травмы и активное неповиновение граждан, полицейский не допустил применения силы и огнестрельного оружия.

Телесные повреждения камнями получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь. В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативниками криминальной полиции установлены и задержаны четверо граждан. Из них судом санкционирован арест двух подозреваемых – участников с обеих сторон конфликта.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства ведется досудебное расследование, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

На следующий день в поселке стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Данный факт сотрудниками полиции был сразу же пресечен.

С жителями села встретились представители акимата и общественности области. После чего обстановка в поселке была стабилизирована.

В настоящее время для обеспечения в населенном пункте правопорядка полицейскими усилено патрулирование.

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