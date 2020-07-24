Где можно узнать причину штрафа за нарушение ПДД

Функция доступна с 5 июля.

Причину наложения штрафов за нарушение правил дорожного движения казахстанцы могут узнать на сайте электронного правительства egov.kz, сообщает zakon.kz.

Как передает Almaty.tv, об этом сообщил замглавы МВД Алексей Калайчиди.

Ранее предписание на оплату штрафа с полной информацией о месте и времени совершения нарушения можно было увидеть на сайте qamqor.gov.kz. Теперь там эта функция недоступна.

Комитет по правовой статистике в целях обеспечения защиты персональных данных эту функцию приостановил. Они провели с АО "НИТ" большую работу, чтобы персональные сведения, о которых вы говорили, мог получать только нарушитель через свой личный кабинет. Можно получить в личном кабинете на сайте eGov.kz с 5 июля, - сказал вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди.

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