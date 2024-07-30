Штрафы и спецстоянка: что грозит подросткам-мопедистам за нарушение ПДД в Казахстане

Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства 30 июля 2024 года рассказал, как борются с мопедистами, которые нарушают Правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

На проблему указал премьер-министр Олжас Бектенов. Он сообщил, что с начала года в авариях с участием мопедов погибли 27 человек. Глава правительства поинтересовался, как решается данная проблема.

"Да, такая проблема имеется, как вам известно, в основном мопеды популярны среди курьеров и молодежи. Сейчас принимается законодательные меры: все мопеды буду регистрироваться, затем будут выдаваться госномера и необходимо будет получить водительское удостоверение", – отметил глава МВД.

По его словам, соответствующий проект закона находится на сегодня на рассмотрении Сената.



"На сегодняшний день 39 тыс. водителей привлечены к административной ответственности, среди них – 202 родителя за подростков. На штрафстоянки водворены более 5 тыс. мопедов за нарушение ПДД", – резюмировал Ержан Саденов.

25 июля председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил, что с начала года полиция выявила почти 6 млн нарушений ПДД в Казахстане.



26 апреля 2024 года стало известно, что комитет административной полиции разработал изменения и дополнения в правила дорожного движения.

