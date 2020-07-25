Жемис Турмагамбетова: Призывы к беспорядкам и самосуду не должны оставаться безнаказанными

Она убеждена, что виновное лицо получит адекватное наказание, как и во всех других случаях судебного рассмотрения преступлений против малолетних детей.

Свою оценку событиям в городе Сатпаев дала исполнительный директор Общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова. Об этом она написала на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Психология толпы, заключается в том, что достаточно одного провокационного призыва, и она, толпа, становится неуправляемой. Понимали ли эти граждане, требуя возмездия, немедленной расправы, что подвергают опасности права и свободы других, ни в чем не повинных людей? И решили, что имеют право на самосуд, – задается вопросом автор поста.

Она отметила, что когда Президент Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, вступил в должность, самое первое, что он поручил Правительству – это принять меры по ужесточению наказания за насильственные преступления, особенно против женщин и детей. И в апреле 2019 года была ужесточена ответственность за изнасилование (статья 120) и насильственные действия сексуального характера, а в декабре 2019 года – ужесточена ответственность за другие преступления, посягающие на половую неприкосновенность. Согласно принятым изменениям лица, признанные судом виновными в совершении таких преступлений против малолетних детей, несут наказание в виде лишения свободы до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Неоднократно, по роду своей деятельности посещала учреждение, где содержатся такие лица, скажу только, что это не просто длительное отбывание в достаточно жестких условиях, это достаточно суровое в моральном плане наказание. Но меру наказания в конкретном случае в Сатпаеве будет определять суд. Глубоко убеждена, что виновное лицо получит адекватное наказание, как и во всех других случаях судебного рассмотрения преступлений против малолетних детей. Поэтому все основания для обеспечения объективного и тщательного расследования, сбора доказательств, качественного судебного рассмотрения и вынесения справедливого приговора с полным и суровым наказанием виновного лиц есть, – написала Жемис Турмагамбетова.

По ее мнению, самое главное сейчас, вывести ребенка из глубокой травмы, с тем, чтобы она и ее родители могли прийти в себя. Тут как раз и нужна консолидация общества, помощь психологов.

Любое противоправное действие, как и призывы к беспорядкам и самосуду категорически неприемлю. Такие действия не должны оставаться безнаказанными. Надеюсь, этим действиям будет дана правовая оценка, – подытожила автор поста.

Напомним, вечером 23 июля в городе Сатпаев толпа местных жителей пыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении и возможном изнасиловании малолетней девочки. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города.

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