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На Канарских островах упал метеорит

Метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте острова Тенерифе.

Фото : Diario de Avisos25 июля 2020, 23:47

В Испании на Канарских островах упал метеорит. Его ищут на севере острова Тенерифе, передает zakon.kz со ссылкой на Diario de Avisos.

Отмечается, что падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер.

Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. В зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.


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