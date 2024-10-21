Тысячи жителей Канарских островов протестуют против туризма на курортах
По информации Sky News, тысячи людей приняли участие в протестах против туризма на курортах Канарских островов.
Протестующие утверждают, что местные жители ущемлены на рынке жилья, а миллионы приезжих наносят вред окружающей среде.
На курорте Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе, популярном среди британских отдыхающих, протестующие вышли на пляж, где загорали туристы, и скандировали: "Этот пляж наш".
По данным испанского правительства, в протестах под лозунгом "Канарские острова имеют свои пределы" приняли участие не менее 8 тыс. человек.
Активисты утверждают, что местные жители уходят с рынка жилья, а приезд миллионов гостей каждый год истощает ограниченные природные ресурсы, такие как вода, и наносит ущерб окружающей среде.
Ранее семь человек погибли в результате обрушения причала на острове Сапело в штате Джорджия. Инцидент случился 19 октября 2024 года.