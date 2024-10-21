Тысячи жителей Канарских островов протестуют против туризма на курортах

20 октября на островах Гран-Канарии, Тенерифе, Ла-Пальме, Фуэртевентуре, Лансароте и Эль-Йерро прошли одновременные демонстрации с призывами изменить модель туризма на испанских островах, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, тысячи людей приняли участие в протестах против туризма на курортах Канарских островов.

Протестующие утверждают, что местные жители ущемлены на рынке жилья, а миллионы приезжих наносят вред окружающей среде.

На курорте Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе, популярном среди британских отдыхающих, протестующие вышли на пляж, где загорали туристы, и скандировали: "Этот пляж наш".

По данным испанского правительства, в протестах под лозунгом "Канарские острова имеют свои пределы" приняли участие не менее 8 тыс. человек.

Активисты утверждают, что местные жители уходят с рынка жилья, а приезд миллионов гостей каждый год истощает ограниченные природные ресурсы, такие как вода, и наносит ущерб окружающей среде.

Ранее семь человек погибли в результате обрушения причала на острове Сапело в штате Джорджия. Инцидент случился 19 октября 2024 года.

