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ООН: на 10 тыс. больше детей умирают каждый месяц из-за усугубленного пандемией голода

По данным ООН, распространение инфекции увеличивает ежемесячный прирост детей, страдающих от острого недоедания, более чем на 550 тыс.

Фото : trend.az28 июля 2020, 08:02

Связанный с пандемией коронавируса голод за первый ее год более чем на 10 тыс. увеличит ежемесячный рост детской смертности в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, распространение инфекции увеличивает ежемесячный прирост детей, страдающих от острого недоедания, более чем на 550 тыс.

За 12 месяцев это число таким образом дополнительно увеличится на 6,6 млн, в то время как за весь прошлый год зафиксировали 47 млн подобных случаев. Среди последствий истощения у детей - вздутие живота, задержка роста, нарушения умственного развития, - пишет Associated Press (AP) со ссылкой на попавшие в его распоряжение данные ООН.

Прогнозируемое серьезное ухудшение ситуации связано с пандемией и вызванными ею ограничениями, из-за которых традиционно наиболее подверженные проблеме голода страны были отрезаны от рынка, а доступ их жителей к медицинской помощи сократился.

Как отмечает агентство, рост детской смертности впервые за последние несколько десятилетий обратит вспять достигнутый в этой сфере прогресс. Согласно отчету ЮНИСЕФ, смертность детей до пяти лет в мире стабильно снижалась с 1980 года. При этом причиной около 45% детских смертей является неудовлетворительное питание.


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