ООН: В секторе Газа за три недели было убито почти 3,2 тыс. детей

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини привел печальные данные о том, что 70% погибших в секторе Газа это женщины и дети, сообщает Zakon.kz

"Порядка 70% всех погибших в секторе Газа - это женщины и дети", - сказал он. По его словам, в анклаве за три недели было убито почти 3,2 тыс. детей. "Это не может быть сопутствующими потерями", - приводит ТАСС слова Лаззарини.

Он также отметил, что что мирные жители Газы "чувствуют, что с ними обращаются не так, как с другими мирными гражданами, что они оказались в ловушке этой войны, к которой они не имеют никакого отношения, они чувствуют, что весь мир приравнивает их к ХАМАС".

Ранее Армия Израиля расширила масштабы наземной военной операции, а представители ХАМАС подтвердили, что ведут "тяжелые бои" с израильскими войсками. Столкновения произошли в том числе возле города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Израильские танки наступают со стороны западного побережья, продвигаясь к центру сектора Газа.

Израиль в очередной раз призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг и обвинил ХАМАС в том, что боевики устраивают командные центры рядом с медучреждениями. Израильская сторона также во второй раз за неделю призвала немедленно эвакуировать больницу аль-Кудс, где находятся около 14 тысяч человек. Палестинский "Красный полумесяц" отказался перевозить пациентов из аль-Кудса, опасаясь, что многие из них не переживут эвакуации.



Согласно последним данным, в результате нападения палестинских боевиков на Израиль погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа потери от ответных действий израильских военных превысили 8 тыс. человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.

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