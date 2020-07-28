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Миссия выполнена - Садвакас Байгабулов возвращается на прежнюю должность

Ситуация по коронавирусной инфекции в регионе стабилизирована.

Фото : Facebook28 июля 2020, 17:16

Садвакас Байгабулов покидает должность главного санврача Атырауской области и возвращается в столицу, передает zakon.kz.

Миссия в составе профессиональных вирусологов и эпидемиологов (из Нур-Султана и Алматы) выполнена в Атырауской области. Ситуация по коронавирусной инфекции в регионе стабилизирована. Важным является продолжение информационно-разъяснительной работы и превентивных мер - соблюдение ограничительных требований в регионе. Возвращаемся в Нур-Султан, продолжим работу на посту главного государственного санитарного врача на транспорте, - написал он в facebook.

13 июля стало о назначении Садвакаса Байгабулова главным санврачом Атырауской области. На тот момент ситуация с коронавирусом была очень сложная.

Он дополнил, что за две недели максимально постарались выправить ситуацию по COVID-19 в регионе.

Что в итоге мы сегодня наблюдаем. Сейчас продолжаю работать в Нур-Султане - руководителем Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте - Главным государственным санитарным врачом на транспорте, - заключил он.


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