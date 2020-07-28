Девушку, сломавшую телефон за замечание о маске, оштрафовали

На нее наложен штраф в 83 тысячи тенге.

Пассажирку автобуса, которая агрессивно отреагировала на просьбу надеть маску, была привлечена к ответственности, передает zakon.kz.

Для принятия мер в соответствии с законодательством она была доставлена а полицию. Это - гр.Е., 1998 года рождения, жительница Алатауского района города. В отношении нее инициированы сразу два административных производства. По ст.425 КРКобАП за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов наложен штраф в размере 83 тысяч тенге (30 МРП), - говорится в сообщении МВД.

Материалы административного дела по ст.434 КРКобАП - мелкое хулиганство, выраженное агрессивным поведением в общественном транспорте, для принятия решения будут направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

Ранее алматинец, который также отказывался надевать маску в общественном транспорте, принес извинения.

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