В Казахстане детям до пяти лет разрешили не носить маски

В Казахстане дети до пяти лет теперь не обязаны носить медицинские маски, передает zakon.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой изменил приказ от 5 июля 2020 года "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий".

7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", - говорится в обновленном документе.