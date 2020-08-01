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В Казахстане детям до пяти лет разрешили не носить маски

Министр изменил приказ.

Фото : Pixabay1 августа 2020, 10:45

В Казахстане дети до пяти лет теперь не обязаны носить медицинские маски, передает zakon.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой изменил приказ от 5 июля 2020 года "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий".

Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить в следующей редакции:

7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", - говорится в обновленном документе.

С 30 июля казахстанцев обязали носить маски на улице. Это также касалось и новорожденных детей.


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