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Сотрудницам органов госдоходов разрешили носить брюки

Изменения в форме сотрудников органов госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в образцы форменной одежды работников органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, изменения коснулись комплекта женской одежды. Теперь в нее входят:

  • берет серого цвета;
  • пиджак темно-синего цвета;
  • юбка серого цвета;
  • рубашка белого цвета с длинным рукавом;
  • рубашка белого цвета с коротким рукавом;
  • галстук синего цвета в серо-голубую полоску;
  • куртка меховая темно-синего цвета;
  • шапка-ушанка меховая темно-синего цвета;
  • кашне серого цвета;
  • сапоги утепленные черного цвета;
  • туфли черного цвета;
  • брюки серого цвета.

Ранее брюки в комплект не входили.

Изменения в форме сотрудницо органов госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:38

Фото: скриншот документа


1 – повседневная форма; 2 – летняя форма; 3 – зимняя форма; 4 – повседневная форма с брюками.

Вместе с тем в форменную одежду сотрудников органов госдоходов включили сигнальный жилет из хлопчатобумажной ткани желтого цвета с масловодоотталкивающей пропиткой и световозвращающими элементами: для мужчин и женщин с креплением для видеорегистратора.

Изменения в одежду сотрудников органов госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:38

Фото: скриншот документа

Жилет носится работниками органов государственных доходов при выполнении таможенных операций или таможенного контроля вне помещения органов государственных доходов.

При этом сигнальный жилет носится работниками органов государственных доходов при остановке транспортных средств и осуществлении таможенных операций или таможенного контроля вне зон таможенного контроля, а также при осуществлении таможенных операций или таможенного контроля в условиях плохой видимости (туман, дождь) и в темное время суток (сумерки, ночь) вне помещения органов государственных доходов.

Жилет и сигнальный жилет носятся поверх форменной одежды.

В перечень работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, входят:

  • Руководитель подразделения в уполномоченном органе в сфере таможенного дела.
  • Заместитель руководителя подразделения в уполномоченном органе в сфере таможенного дела.
  • Главный эксперт уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
  • Эксперт уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
  • Руководитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  • Заместитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  • Руководитель подразделения в территориальном органе государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  • Главный специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  • Ведущий специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  • Руководитель таможни.
  • Заместитель руководителя таможни.
  • Руководитель управления таможни.
  • Руководитель отдела таможни.
  • Главный специалист таможни.
  • Ведущий специалист таможни.
  • Руководитель таможенного поста.
  • Заместитель руководителя таможенного поста.
  • Главный специалист таможенного поста.
  • Ведущий специалист таможенного поста.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2024 года.

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