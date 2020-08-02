В Нотр-Даме начали демонтаж большого органа

Орган демонтируют, чтобы очистить его от свинцовой пыли. Инструмент с 8 тысячами труб является самым крупным органом во Франции.

Демонтаж органа в Соборе Парижской Богоматери начнут уже в понедельник, передает zakon.kz со ссылкой на Le Figaro.

Для демонтажа вокруг органа в течение июля установили 30-метровые леса. Орган находится в соборе с 1733 года и насчитывает 8000 труб. Он является крупнейшим во Франции.

При пожаре инструмент не пострадал от пламени и воды, но покрылся пылью из свинца. Кроме того, отдельные элементы пострадали от воздействия температуры уже после пожара, в частности, во время аномальной жары в июле 2019 года.

Сейчас орган нуждается в глубокой очистке и реставрации. Процесс займет около 4 лет и завершиться ориентировочно в 2024 году. Сам демонтаж всех 8000 труб органа продлится до конца 2020 года.

Мы хотим восстановить инструмент до того состояния, в котором он был до пожара. Для его настройки нужно будет 6 месяцев. Поэтому нужно осуществлять операцию по демонтажу как можно быстрее, чтобы орган вновь мог зазвучать к середине апреля 2024 года, - заявил глава учреждения, ответственного за реставрацию, Жан-Луи Жоржелен.

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