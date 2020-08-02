Елбасы: Ушкемпиров – великий сын своего народа

Он был первым казахом, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе, - Назарбаев.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и близким известного спортсмена, олимпийского чемпиона, обладателя звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Жаксылык Ушкемпиров – один из великих сыновей своего народа, которым гордилась вся страна.

Он был первым казахом, завоевавшим титул чемпиона мира по греко-римской борьбе. Он также преуспел в бизнесе и внес достойный вклад в экономическое развитие Казахстана. Принимал активное участие в благотворительных акциях, делился своим опытом с другими, был хорошим примером для окружающих. Всегда буду с благодарностью вспоминать мои встречи с ним. Уверен, что наши соотечественники не забудут его имя и вклад в развитие страны, - говорится в телеграмме.

2 августа скончался казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

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