Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали

Фото: Instagram/tokayev_online

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Айдоса Султангали с завоеванием титула чемпиона мира по греко-римской борьбе, сообщает Zakon.kz.

Поздравление глава государства опубликовал в своем Instagram. "Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира! Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!", – написал Президент на своей странице в Instagram. Казахстанец Айдос Султангали завоевал историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе 20 сентября.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: