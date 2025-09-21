#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.19
636.44
6.49
Спорт

Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали

Айдос Султангали, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 16:11 Фото: Instagram/tokayev_online
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Айдоса Султангали с завоеванием титула чемпиона мира по греко-римской борьбе, сообщает Zakon.kz.

Поздравление глава государства опубликовал в своем Instagram.

"Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира! Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!", – написал Президент на своей странице в Instagram.

Казахстанец Айдос Султангали завоевал историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе 20 сентября. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Под шаныраком инноваций: роботы обняли алматинцев в День города
13:44, Сегодня
Под шаныраком инноваций: роботы обняли алматинцев в День города
Казахстан завоевал "золото" на Кубке мира по батутной гимнастике
09:06, Сегодня
Казахстан завоевал "золото" на Кубке мира по батутной гимнастике
Сильнейшая боксерша Казахстана прокомментировала слухи о замужестве за иностранцем
01:04, 21 сентября 2025
Сильнейшая боксерша Казахстана прокомментировала слухи о замужестве за иностранцем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: