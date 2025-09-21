Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали
Фото: Instagram/tokayev_online
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Айдоса Султангали с завоеванием титула чемпиона мира по греко-римской борьбе, сообщает Zakon.kz.
Поздравление глава государства опубликовал в своем Instagram.
"Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира! Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!", – написал Президент на своей странице в Instagram.
Казахстанец Айдос Султангали завоевал историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе 20 сентября.
