С 10 августа министерство здравоохранения будет считать еще и уровень репродукции вируса.

Перерасчет показателей по коронавирусу сделают в Казахстане. Об этом сказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

В связи с изменением подхода к учету статистики с 1 августа Минздравом на основе данных за первые 10 дней августа будет произведен перерасчет показателей репродукции. Дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена, - сказал он.

С 10 августа министерство здравоохранения будет считать еще и уровень репродукции вируса.

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