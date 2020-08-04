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Перерасчет показателей по коронавирусу сделают в Казахстане 

С 10 августа министерство здравоохранения будет считать еще и уровень репродукции вируса.

Фото : 24.kz4 августа 2020, 11:07

Перерасчет показателей по коронавирусу сделают в Казахстане. Об этом сказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

В связи с изменением подхода к учету статистики с 1 августа Минздравом на основе данных за первые 10 дней августа будет произведен перерасчет показателей репродукции. Дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена, - сказал он.

С 10 августа министерство здравоохранения будет считать еще и уровень репродукции вируса.

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