Перерасчет показателей по коронавирусу сделают в Казахстане
С 10 августа министерство здравоохранения будет считать еще и уровень репродукции вируса.
Фото : 24.kz4 августа 2020, 11:07
Перерасчет показателей по коронавирусу сделают в Казахстане. Об этом сказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.
В связи с изменением подхода к учету статистики с 1 августа Минздравом на основе данных за первые 10 дней августа будет произведен перерасчет показателей репродукции. Дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена, - сказал он.
С 10 августа министерство здравоохранения будет считать еще и уровень репродукции вируса.
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