Казахстанцы рассказали, сколько они зарабатывают на самом деле

Наибольший размер заработной платы традиционно приходится на четыре региона.

Накануне аналитики Ranking опубликовали исследование, согласно которому среднемесячная номинальная зарплата казахстанцев составила 212 тысяч тенге. Редакция zakon.kz запустила опрос в Instagram и Telegram, где казахстанцы указали свою заработную плату.

Согласно результатам опроса в Instagram, 480 проголосовавших получают 212 тысяч тенге и выше. 7215 человек не зарабатывают такую сумму. В опросе приняли участие 7 695 человек.

54% опрошенных в Telegram зарабатывают меньше 100 тысяч тенге (10 965 человек), 22% получают меньше 212 тысяч тенге (4 554 человека), заработок 5% опрошенных превышает 212 тысяч тенге (1 113 человек), 3% зарабатывает больше 300 тысяч тенге (642 человека), более 400 тысяч тенге получает 5% (1 015 человек). Нет фиксированной заработной платы у 11% опрошенных (2 229 человек). В опросе приняли участие 20 518 человек.

Согласно данным аналитиков, наибольший размер заработной платы традиционно приходится на Атыраускую и Мангистаускую области - 386,4 тысяч тенге и 317,7 тысяч тенге соответственно. В свою очередь, среднемесячная заработная плата в Нур-Султане составила 282,5 тысяч тенге, в Алматы - 238,7 тысяч тенге. Отмечается, что только в вышеперечисленных регионах размер заработной платы больше, чем в среднем по республике.

Наименьший размер среднемесячной заработной платы наблюдается в Северо-Казахстанской (159,3 тысяч тенге) и Жамбылской (162 тысячи тенге) областях, а также в Шымкенте (164,2 тысячи тенге).

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