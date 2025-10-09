#АЭС в Казахстане
Финансы

Сколько в среднем зарабатывают казахстанцы – медианная зарплата выросла

Деньги, тенге, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 13:59 Фото: pexels
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК провело ежегодное обследование на предмет размеров заработных плат в стране, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 9 октября рассказали, что в исследовании были охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные о фактической заработной плате учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

По итогам обследования численность работников, проработавших полный месяц по указанному кругу предприятий, составила 3 338 340 человек, из которых мужчины – 48,5% (1 620, 7 тыс. человек), а женщины – 51,5% (1 717,6 тыс. человек).

"По итогам обследования медианное значение заработной платы работников в 2025 году составило 317 512 тенге. В прошлом (2024-м) году медианная зарплата, которая находится в центре распределения размера зарплат, где половина работников получает выше, а другая половина ниже, составляла 285 677 тенге. Тем самым размер медианной заработной платы за год вырос на 11,1%", – сообщили в бюро.

Среднемесячная заработная плата составила 410 965 тенге. При этом у работников со средним образованием она составила 289 673 тенге, с высшим образованием – 497 563 тенге и послевузовским образованием – 672 493 тенге.

Справочно: Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая – больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат. Считается, что в отличие от средней зарплаты (арифметического среднего), которая может быть искажена из-за очень высоких зарплат руководства, медиана дает более реальное представление о доходах большинства людей.

Отметим, что сегодня, 9 октября 2025 года, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, что в Казахстане у человека зарплата должна быть не ниже медианной или выше, чтобы обеспечить его ежедневные потребности.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
