"Канело" определился со следующим соперником - Хирн

Мексиканец надеется вернуться в сентябре.

Мексиканский чемпион мира в нескольких весовых категориях по боксу Сауль "Канело" Альварес определился, кто будет его соперником в ближайшем бою. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн, передает zakon.kz.

Мексиканец надеется вернуться в сентябре. По слухам, целый ряд боксеров стоят чуть ли не в очереди, чтобы выйти против Канело на ринг. Но, кажется, все догадки так и останутся предположениями.

По словам промоутера Эдди Хирна, противником Канело Альвареса в ближайшем бою станет чемпион мира WBA и WBC во второй средней весовой категории. Diamond Каллум Смит. Предполагалось, что оппонентом Альвареса станет чемпион мира WBO во втором среднем весе и в среднем весе Билли Джо Сондерс, но после того видео, где Сондерс на примере боксерской груши показывал, как бить женщин, интерес к нему со стороны публики, скорее всего, пропал. Поэтому Хирн, который продвигает как Сондерса, так и Смита, и работает с Канело в рамках партнерства Dazn, считает, что мексиканец хочет провести первый бой после карантина именно со Смитом.

Я не думаю, что они [Golden Promotions] заключили сделку с кем-либо еще. Но я почти уверен, что первым выбором для Канело является Каллум Смит из доступных людей. Это сделало бы Канело законным лидером в 168-фунтах (76 кг), если бы он победил его, - заявил Хирн в Boxing Social.

The Sun недавно сообщил, что Канело стремится сражаться в Великобритании, что порадует любителей бокса.

Ожидается, что третий бой с мексиканец после данного боя со Смитом проведет третий бой с казахстанцем, чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным в среднем весе.

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