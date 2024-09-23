Определился следующий соперник сборной Казахстана по футзалу

22 сентября стал известен очередной соперник сборной Казахстана по футзалу, сообщает Zakon.kz.

26 сентября в Андижане соперником сборной Казахстана по футзалу в первом раунде плей-офф чемпионата мира будет действующий победитель этого турнира – команда из Португалии. Информацию об этом команда разместила на своей странице в Instagram.

Казахстанская команда подойдет к этому матчу в ослабленном составе: в последнем матче группового этапа с командой Новой Зеландии получил двухматчевую дисквалификацию один из лидеров команды Лео. Кроме того, имеются повреждения у Биржана Оразова и Азата Валиуллина. Их участие в матче с Португалией пока под вопросом. При этом, возвращается Даурен Турсагулов.

Фото: Даурен Турсагулов, Казахстанская федерация футбола

21 сентября встреча Казахстана с Новой Зеландией на ЧМ по футзалу завершилась с фантастическим счетом.