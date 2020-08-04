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В Ливане заявили, что взорвался корабль с пиротехникой

Приходят сообщения о сотнях пострадавших.

Фото : Mash4 августа 2020, 22:07

Последствия взрыва в Бейруте. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что это взорвался корабль с пиротехникой в порту, сообщает zakon.kz.

Приходят сообщения о сотнях пострадавших. Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди.

Напомним, что в столице Ливана прогремел мощный взрыв.


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