В Ливане заявили, что взорвался корабль с пиротехникой
Приходят сообщения о сотнях пострадавших.
Фото : Mash4 августа 2020, 22:07
Последствия взрыва в Бейруте. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что это взорвался корабль с пиротехникой в порту, сообщает zakon.kz.
Приходят сообщения о сотнях пострадавших. Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди.
Напомним, что в столице Ливана прогремел мощный взрыв.
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