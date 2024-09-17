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Взрывы пейджеров привели к массовым ранениям среди боевиков "Хезболлы" в Ливане

Взрывы пейджеров привели к массовым ранениям среди боевиков &quot;Хезболлы&quot; в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 19:27 Фото: pixabay
Сотни боевиков ливанской группировки "Хезболла" 17 сентября пострадали в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для внутренней связи, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Jazeera, инцидент мог быть следствием скоординированной хакерской атаки, в результате которой устройства были взломаны. Множество пострадавших были госпитализированы в больницы Бейрута.

Аналитики отмечают, что "Хезболла" активно применяет пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Один из экспертов предположил, что взлом произошел до передачи устройств членам группировки.

В результате взрыва пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщили источники агентства Mehr. В материале заявляется о "масштабной израильской кибератаке в Ливане и Сирии".

Ранее сообщалось, что Израиль предложил создать в Ливане буферную зону безопасности. 

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