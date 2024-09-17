Взрывы пейджеров привели к массовым ранениям среди боевиков "Хезболлы" в Ливане

Сотни боевиков ливанской группировки "Хезболла" 17 сентября пострадали в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для внутренней связи, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Jazeera, инцидент мог быть следствием скоординированной хакерской атаки, в результате которой устройства были взломаны. Множество пострадавших были госпитализированы в больницы Бейрута.

Аналитики отмечают, что "Хезболла" активно применяет пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Один из экспертов предположил, что взлом произошел до передачи устройств членам группировки.

В результате взрыва пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщили источники агентства Mehr. В материале заявляется о "масштабной израильской кибератаке в Ливане и Сирии".

Ранее сообщалось, что Израиль предложил создать в Ливане буферную зону безопасности.

