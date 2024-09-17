Взрывы пейджеров привели к массовым ранениям среди боевиков "Хезболлы" в Ливане
По данным телеканала Al Jazeera, инцидент мог быть следствием скоординированной хакерской атаки, в результате которой устройства были взломаны. Множество пострадавших были госпитализированы в больницы Бейрута.
#بالفيديو... هكذا بدا أحد المنازل في #لبنان بعد انفجار جهاز اتصال لاسلكي "بيجر" في داخله.#لبنان #الميادين_لبنان #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/u0ZWN1P1Wo— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) September 17, 2024
Аналитики отмечают, что "Хезболла" активно применяет пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Один из экспертов предположил, что взлом произошел до передачи устройств членам группировки.
В результате взрыва пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщили источники агентства Mehr. В материале заявляется о "масштабной израильской кибератаке в Ливане и Сирии".
Ранее сообщалось, что Израиль предложил создать в Ливане буферную зону безопасности.