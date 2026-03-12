#Референдум-2026
Происшествия

Тело в бауле среди мусора вызвало страх у жителей Актобе

тело в большой сумке среди мусора вызвало страх у жителей Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 21:49 Фото: Zakon.kz
В центре Актобе на мусорной площадке найдено тело мужчины, спрятанное в большую сумку, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали КТК, что подозрительный баул несколько дней лежал среди отходов и источал невыносимый запах.

"Она здесь до вчерашнего дня лежала. От нее исходил страшный запах. Видимо, труп уже разложился. Мы с женой живем недалеко отсюда и работаем здесь дворниками. Я еще хотел заглянуть в сумку, но из-за вони не стал приближаться. Думал, мясо там протухло. А вчера здесь уже стояла полиция, никого не подпускали. Оказывается, в сумке был труп человека". Дворник Болат Жумагалиев

Сколько дней сумка пролежала возле мусорных контейнеров, точно неизвестно. В полиции подтвердили информацию о жуткой находке.

По данным правоохранителей, внутри было тело 55-летнего мужчины. Подробности в ведомстве пока не сообщают и просят жителей не распространять слухи и домыслы. Обстоятельства гибели человека еще выясняются.

"По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-разыскных мероприятий". Департамент полиции Актюбинской области

Ранее сообщалось, что тело пенсионерки обнаружили в Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
