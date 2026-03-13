#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Происшествия

Задержан казахстанец, объявленный в розыск Россией

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 09:32 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления в России. Об этом накануне, 12 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Управления криминальной полиции ДП Акмолинской области задержали граждан, которые подозреваются в совершении преступления как на территории РК, так и в соседних государствах.

"В Аршалынском районе полицейские задержали фигуранта, разыскиваемого российскими коллегами с октября 2024 года".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Установлено, что в 2024 году гражданин Казахстана, находясь на территории РФ, совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый сумел скрыться и вернуться на территорию Казахстана, а ГУ МВД России по Свердловской области объявило его в розыск. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба ДП Акмолинской области

3 марта 2026 года стало известно, что в Алматинской области раскрыто убийство 2006 года. Третьего фигуранта нашли и осудили спустя 19 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Глава сельхозкооператива "заработала" на субсидиях более 20 млн тенге, но лишилась свободы
09:57, Сегодня
Глава сельхозкооператива "заработала" на субсидиях более 20 млн тенге, но лишилась свободы
Киберполицией Казахстана задержан дроповод
17:48, 10 февраля 2026
Киберполицией Казахстана задержан дроповод
Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы
16:59, 02 марта 2026
Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: