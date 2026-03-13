Задержан казахстанец, объявленный в розыск Россией

В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления в России. Об этом накануне, 12 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Управления криминальной полиции ДП Акмолинской области задержали граждан, которые подозреваются в совершении преступления как на территории РК, так и в соседних государствах.

"В Аршалынском районе полицейские задержали фигуранта, разыскиваемого российскими коллегами с октября 2024 года". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Установлено, что в 2024 году гражданин Казахстана, находясь на территории РФ, совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый сумел скрыться и вернуться на территорию Казахстана, а ГУ МВД России по Свердловской области объявило его в розыск. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия". Пресс-служба ДП Акмолинской области

