Начато рассмотрение дела сбежавшего солдата с оружием в Шымкенте

Органами следствия похищенное оружие, боеприпасы обнаружено и изъято в полном объеме.

В Шымкенте началось рассмотрение дела по хищению оружия и боеприпасов, сообщает zakon.kz.

4 августа 2020 года Военный суд Шымкентского гарнизона начал рассмотрение уголовного дела в отношении 8 подсудимых: 1 военнослужащий контрактной службы; 7 граждан, не имеющих отношения к воинской службе: 3 жителя г.Шымкент, а 4 проживают в Ордабасинском районе Туркестанской области, - сообщили в пресс-службе Военного суда Шымкентского гарнизона.

Военнослужащему предъявлено обвинение по ст.447 ч.2 УК (нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части); ст.291 ч.3 п.1,2,4 УК (хищение оружия, боеприпасов неоднократно, с использованием служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору); ст.287 ч.4 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов); ст.442 ч.2 (дезертирство).

Оставшиеся лица обвиняются (в зависимости от их действий) по ст.291 ч.3 УК (хищение оружия, боеприпасов) и ст.287 ч.4 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

При поступлении уголовного дела в отношении подсудимых применены следующие виды меры пресечения: содержание под стражей – 6 (в том числе в отношении военнослужащего); залог – 1; подписка о не выезде и надлежащем поведении - 1.

По версии органов досудебного производства, в период времени с 13 января 2020 года по 20 февраля 2020 года подсудимые, действуя в группе лиц по предварительному сговору неоднократно совершали хищения оружия из войсковой части. В результате ими совершено хищение 29 единиц автоматов АК-74, 28 единиц 9 мм пистолета Макарова, 1 травматического пистолета и боеприпасов к ним.

Органами следствия похищенное оружие, боеприпасы обнаружено и изъято в полном объеме.

20 февраля в воинской части в Туркестанской области произошло ЧП. Согласно распространяемой в Сети информации, в ночь на 20 февраля в войсковой части 10216А (населенный пункт Бадам) младший сержант - помощник дежурного по подразделению, пока последний отдыхал, тайно вытащил у него ключи от комнаты хранения оружия, отключил сигнализацию и вынес оттуда оружие и боеприпасы: АК-74 - 30 единиц, ПМ - 27 единиц, ПМТ - 2 единицы, патроны калибра 5,45 - 420 штук, патроны калибра 9 мм - 24 штуки. Затем незаметно вернул ключи в карман дежурного по подразделению и скрылся в неизвестном направлении. Позже были задержаны соучастники сбежавшего солдата. У них было изъято похищенное оружие.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!