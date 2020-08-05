Мужчина стрелял в полицейского в Алматы. Соседи рассказали о нем

Соседка стрелявшего мужчины заявила, что все дело в наркотиках.

4 августа стало известно об инциденте в центре города. Мужчина стрелял в участкового полицейского из зарегистрированного охотничьего ружья. В полицию позвонила его жена, которая рассказала, что из-за семейного скандала мужчина грозится покончить жизнь самоубийством. Старший лейтенант полиции Фархат Режапов прибыл к дому, из окна второго этажа по нему открыли огонь.

По информации ДП Алматы, Фархат Режапов увернулся от выстрелов и не пострадал. Стрелка обезвредили бойцы спецподразделения. Также полицейские заявили, что мужчина находился под наркотическим опьянением. Корреспонденты zakon.kz направились к месту события на следующий день и расспросили жителей дома о произошедшем. Все они попросили не указывать имена.

Небольшой двухэтажный дом находится в центре города. На стене у дверей подъезда висят объявления о продаже наркотических средств. Во дворе в зарослях разбросаны пустые пачки сигарет, одноразовая посуда, зажигалки и спички. Также корреспондент обнаружил пакетик с остатками неизвестного вещества.

Дверь, ведущая в подъезд, открыта нараспашку. Внутри сложены кирпичи и прочий мусор.

Одна из жителей дома, отказавшаяся от видеосъемки, заявила, что задержанный мужчина вполне адекватный, и никакой стрельбы из ружья не было.

Да, я знаю его. Нормальный парень. У него просто нервы на взводе оказались, он этот пистолет взял и бабахнул. Какое охотничье? Он никакой не охотник. Он из пистолета стрельнул, что-то вроде пугача. Ничего страшного не было. Ни в чем он не виноват абсолютно. Была у него какая-то причина, взрослый человек, не ребенок. Мы взрослые люди, хорошо у меня сын, тоже взрослый человек, спокойно мне объяснил ситуацию, - сказала она.

Другой свидетель сообщил, что сначала услышал громкие хлопки, а спустя некоторое время к месту прибыли полицейские.

Соседка стрелявшего мужчины заявила, что все дело в наркотиках. Она пожаловалась, что неизвестные приходят во двор дома и оставляют там "закладки" с наркотиками. В ночное время, утверждает она, можно увидеть, как люди сидят в зарослях, курят, пьют и ведут себя неадекватно.

Подробный рассказ жителей дома об инциденте смотрите на видео.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!