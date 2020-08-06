Будет ли 10 августа выходным днем?

Многих заинтересовал этот вопрос.

В Казахстане по предложению Министерства культуры и спорта появился новый праздник - День Абая, который будет отмечаться 10 августа. Многих заинтересовал вопрос, будет ли этот день выходным. Как оказалось, нет - в этот день казахстанцы не будут отдыхать, передает zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе правительства.

Согласно закону "О праздниках", дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, признаются праздничными днями и являются нерабочими днями.

К национальным праздникам относится День Независимости 16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря. К государственным праздникам относятся Новый год, Международный женский день, Наурыз мейрамы, Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества, День Победы, День Столицы, День Конституции Республики Казахстан, День Первого Президента Республики Казахстан.

Есть еще профессиональные и иные праздники, такие как День благодарности, День геолога, День полиции и т.д. Это просто праздничные даты, которые не являются выходными днями. День Абая внесен именно в перечень этих праздничных дат, поэтому не будет выходным.

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