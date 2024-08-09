Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 9 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,30 тенге, поднявшись на 0,13 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 520,77 тенге (-1,25).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,43 тенге (0,07).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,45 тенге (-0,097).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,3-479,1 тенге, евро – по 520,5-524,5 тенге, российские рубли – по 5,37-5,49 тенге.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 477,14 тенге, евро – 521,28 тенге, рубля – 5,49 тенге.



Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 августа, можно здесь.