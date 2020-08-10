Колл-центр Beeline набирает сотрудников для работы удаленно

Резюме для работы в колл-центре можно отправить по адресу call-center@beeline.kz.

События, происходящие в мире и Казахстане, повлияли на рынок труда: многие потеряли работу и вынуждены сидеть дома, оказавшись в непростой ситуации – без какого-то дохода или с его значительным сокращением. Но как известно, любые сложности – повод к развитию и поиску новых путей.

Beeline Казахстан запустил проект по работе удаленного колл-центра, который успешно работает уже несколько месяцев и продолжает набирать сотрудников. Попробовать себя в работе оператора может любой человек, находясь в любом регионе страны, нужны только стабильный Интернет, ноутбук или компьютер и наушники с микрофоном. При этом заработная плата сотрудника выше 100 тыс.тг, а гибкий график работы и возмещение расходов на связь – приятные бонусы.

Наш новый формат колл-центра весьма отличается от привычного всем, – рассказывает Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису Beeline Казахстан, – вы не увидите офисных помещений или много техники: в этом нет необходимости. Наши операторы работают из дома, из любого региона Казахстана и по удобному графику – отличная возможность работы для человека, который по каким-то причинам должен находиться дома, но хочет развиваться и зарабатывать.

Акшолак Феруза, оператор колл-центра, г. Караганда: "Раньше я работала в другой сфере – в магазине одежды. Начался карантин, сотрудников сократили. Но работа нужна, я решила попробовать устроиться в колл-центре Beeline. Прошла обучение, во время которого мне уже платили зарплату! Работаю 3 месяца, очень нравится. Гибкий график, можно работать из дома, не нужно тратить время и деньги на дорогу и обеды – это сейчас тоже важно. Работа интересная, каждый день узнаю что-то новое – для меня классный вариант".

Резюме для работы в колл-центре можно отправить по адресу call-center@beeline.kz.

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