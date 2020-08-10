Я сам прыгнул из окна - мальчик из Каратау рассказал, почему решился на такой шаг

Полиция начала расследование.

10-летний мальчик из села Каратау признался, что прыгнул из окна сам, не выдержав издевательств в приемной семье, сообщает zakon.kz.

Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, попал в больницу после падения со второго этажа. О подробностях громкого инцидента он рассказал женщине, приносившей ему в палату еду и игрушки, передает Первый канал "Евразия".

Ей удалось записать телефонный разговор с мальчиком, прослушав который становится ясно, зачем он выпрыгнул из окна, и почему с переломами ног часами прятался на улице.

У меня там была такая жизнь, от нее можно было утопиться в речке. Потому что мама и сестры постоянно надо мной издевались. Они били меня. Перед тем, как спрыгнуть, мама сказала, что не даст мне есть, пить и что когда я умру, она напишет заявление в нашу больницу, что я умер от коронавируса.

Это отрывок из телефонного разговора Натальи и пострадавшего мальчика. Женщина несколько дней приносила мальчику в больницу еду, игрушки, забирала домой вещи на стирку и купила сотовый телефон, чтобы ребенок всегда мог выйти на связь. Почувствовав заботу, мальчик открылся ей и рассказал, что больше двух лет подвергался истязаниям со стороны опекунов.

"Я ему говорю: " А что это у тебя за шрам на коленке? А он отвечает: Это меня мама на крупу ставит. Он еще сказал название крупы, но я от шока забыла. Я говорю: Но это же очень больно. А он отвечает: А что делать, надо терпеть", - рассказывает жительница города Тараз Наталья Ульянова".

Полиция начала расследование. По информации управления образования Жамбылской области, мальчика уже выписали из больницы. Его здоровью ничего не угрожает. Сейчас он в центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но президент фонда "Не молчи" считает, что произошедшее может быть лишь верхушкой айсберга.

В маленьком городе Каратау находятся 53 патронатных семьи. У них на попечении 65 детей. Сколько там человек работают в органах опеки и попечительства? Справляются они с этой нагрузкой? У них же еще на плечах дети, которые находятся в семьях, где сложные отношения у родителей, где алкоголики-родители или безработные, - говорит президент фонда "НЕМОЛЧИ.KZ" Дина Смаилова.

В центре, где сейчас находится мальчик, работает психолог. Он проведет тесты, которые позволят установить, говорит ли ребенок правду. Было ли падение из окна случайным или мальчик пытался сбежать. Правда ли, что его постоянно били и почему в таком случае этого никто не заметил раньше, и у органов опеки не возникало вопросов к семье.

Классный руководитель ребенка одной из первых сообщила о странностях в семье. Она рассказала, что мальчик постоянно приходил в школу голодным, редко бывал на улице, а также, что в больницу его отвезли посторонние. Но теперь педагог отказывается от своих слов и просит удалить ее интервью. Как считают в фонде, ее запугали в МОН и акимате.

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