Дожди с грозами прогнозируют синоптики в РК 12 августа

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

Фото : zakon.kz.

Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz. Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град. В Алматинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами - туман. На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, частично облачно. Прогноз погоды на 12 августа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке