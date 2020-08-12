Дожди с грозами прогнозируют синоптики в РК 12 августа
Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.
Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz.
Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град.
В Алматинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами - туман.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, частично облачно.
Прогноз погоды на 12 августа.
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