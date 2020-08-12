Горячие новости
Читайте также

Дожди с грозами прогнозируют синоптики в РК 12 августа

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман.

Фото : zakon.kz.12 августа 2020, 06:00

Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град.

В Алматинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью и утром местами - туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, частично облачно.

Прогноз погоды на 12 августа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты